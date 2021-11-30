Путин прокомментировал слухи о грядущем нападении РФ на Украину
Президент РФ Владимир Путин, говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, напомнил, что об этом говорили еще в начале года, но этого не случилось. Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".
По словам президента России, если наладить отношения, то никто не будет испытывать угроз. Об этом он сказал во время инвестиционного форума "Россия зовет!"
"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", – заявил Путин.