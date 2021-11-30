Путин прокомментировал слухи о грядущем нападении РФ на Украину

Президент РФ Владимир Путин, говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, напомнил, что об этом говорили еще в начале года, но этого не случилось. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

По словам президента России, если наладить отношения, то никто не будет испытывать угроз. Об этом он сказал во время инвестиционного форума "Россия зовет!"