Toyota представила "юбилейный" пикап Land Cruiser 70 Series

В августе Toyota показала специальную серию 70th Anniversary Special Edition для Land Cruiser 70 Series на австралийском рынке. Теперь к ней добавили аналогичную модификацию для поклонников бренда из ЮАР, сообщает Обозреватель.

В отличие от австралийского рынка, где "юбилейная" версию будет выпущена тиражом всего 600 экземпляров, в ЮАР пикапы Land Cruiser 79 будут доступны всем желающим.

Флагман семейства получит собственную облицовку радиатора с большими буквами Toyota, шноркель, мощную защиту радиатора и воздухозаборник на капоте. Источник: Toyota

Помимо фирменной символики, флагман семейства получит собственную облицовку радиатора с большими буквами Toyota, шноркель, мощную защиту радиатора, воздухозаборник на капоте, стальной задний бампер и специальное защитное покрытие багажного отделения.

Автомобиль будет доступен в двух эксклюзивных цветах – Ivory White и Sand Beige (на фото). Источник: Toyota

Автомобиль будет доступен в двух эксклюзивных цветах – Ivory White и Sand Beige, а в стандартную комплектацию войдут 16-дюймовые лесосплавные диски с резиной размерностью 265/70.

Модель получила специальное защитное покрытие багажного отделения. Источник: Toyota

Пикап обладает высокой геометрической проходимостью с клиренсом в 235 мм, углом въезда 33 градуса и углом съезда 27 градусов. Длина пикапа – 5245 мм, а колесная база – 3180 мм. Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 3,5 тонн, а грузоподъемность машины достигает 1005 кг. Автомобиль доступен как с однорядной кабиной, так и с 4-дверной двухрядной.

Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 3,5 тонн, а грузоподъемность машины достигает 1005 кг. Источник: Toyota

Новинка будет оснащаться 4,5-литровым турбодизелем V8, который имеет отдачу 205 л.с. и 430 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая "механика", а реализовать потенциал этого тандема позволят полноприводная трансмиссия с демультипликатором и блокировками обоих мостов. Максимальная скорость достигает 160 км/ч.

В салоне появилась инфо-развлекательная система с 6,1-дюймовым сенсорным дисплеем. Источник: Toyota

В салоне появилась инфо-развлекательная система с 6,1-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto. В стандартную комплектацию входит также кондиционер, электропривод стекол, закрывающийся перчаточный ящик и противоугонная система.

Подголовники украсили фирменной вышивкой. Источник: Toyota

Land Cruiser 70th Anniversary Edition предлагается в ЮАР по цене $54869 за версию с одиночной кабиной, а за пятиместный вариант с четырехдверной кабиной просят $58162.