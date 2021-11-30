Путин рассказал, будет ли баллотироваться в президенты снова
Президент России Владимир Путин не стал говорить, будет ли баллотироваться на выборах в 2024 году. Об этом он заявил во время инвестиционного форума "Россия зовет", пишет Телеграм-канал "Политика Страны".
По словам лидера РФ,
"говорить об этом преждевременно, но сама возможность добавляет стабильности в стране".
"Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на еще один срок. Я сам пока не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию, этого достаточно. Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году", – заявил Путин.