Путин рассказал, будет ли баллотироваться в президенты снова

Президент России Владимир Путин не стал говорить, будет ли баллотироваться на выборах в 2024 году. Об этом он заявил во время инвестиционного форума "Россия зовет", пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

По словам лидера РФ, "говорить об этом преждевременно, но сама возможность добавляет стабильности в стране" .