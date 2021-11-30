На Киевщине разоблачили группировку, загрязнявшую местность COVID-отходами

В Киевской области разоблачена преступная группировка, которая загрязняла территории медицинскими отходами из инфекционных больниц. Отходы преступники получали на утилизацию.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, участники организованной преступной группировки, используя подконтрольное общество, в течение 2020-2021 годов получили для утилизации более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов. Среди них отходы из инфекционных больниц и COVID-отделений: пробирки с кровью, биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы и т.д. Вместо сжигания они сбрасывали отходы на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Кроме того, в апреле 2021 года обществу аннулировали лицензии на операции по обращению с опасными отходами, однако представители общества продолжали заключать соглашения на утилизацию медицинских отходов. В результате этого они завладели средствами на сумму более полумиллиона гривен.

"Директору общества сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325, ч. 4 ст. 191 УК Украины). А его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовым отравлениям, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении о подозрении еще трем сотрудникам общества, а также избрании подозреваемым меры пресечения.