"Слуг народа" пристыдили за законопроект №5600
Законопроект 5600 писался "слугами народа" вместе с налоговиками, поэтому каждый предприниматель ощутит на себе его последствия. Об этом заявила народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина, сообщает Деловая столица.
"Вам должно быть стыдно за сегодняшнее ведение рассмотрения этого важного для страны проекта закона. Я думаю, что вы понесете политическую ответственность за такие свои действия однозначно", – обратилась Южанина к председателю Верховной Рады Стефанчуку.
"Я бы хотела всех украинцев предупредить и особенно депутатов, так дружно нажимавших на зеленую кнопку, что фискальные новеллы этого проекта закона, особенно в части администрирования, готовились председателем комитета совместно с исполняющим обязанности председателя Государственной налоговой службы Олейниковым. Это он настаивал на всех этих притеснениях, на дополнительных полномочиях, которые вы предоставили государственной налоговой службе", – подчеркнула Южанина.
"Мы говорили, что превращаем налоговую службу в сервисную, а вы видите, что над каждым плательщиком должен стоять еще налоговик, БЭБовец с нагайкой и с дополнительными возможностями для ущемления бизнеса", – предостерегает Нина Южанина.
"На самом деле оценку все же должны дать бизнес и люди, которые за вас голосовали. Вы не смогли разобраться в нормах этого закона, но когда вернетесь работать, к своей нормальной жизни – я желаю вам почувствовать на себе, на своей шкуре все эти нормы, за которые вы проголосовали", – отметила Нина Южанина.
"Позор вам, "службы народа", и тем, кто подголосовал за этот закон. Вы не смогли отстоять права людей", — резюмирует народный депутат.
Напомним, 30 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5600 об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.