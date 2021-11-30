"Слуг народа" пристыдили за законопроект №5600

Законопроект 5600 писался "слугами народа" вместе с налоговиками, поэтому каждый предприниматель ощутит на себе его последствия﻿. Об этом заявила народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина, сообщает Деловая столица.

"Вам должно быть стыдно за сегодняшнее ведение рассмотрения этого важного для страны проекта закона. Я думаю, что вы понесете политическую ответственность за такие свои действия однозначно" , – обратилась Южанина к председателю Верховной Рады Стефанчуку.

"Я бы хотела всех украинцев предупредить и особенно депутатов, так дружно нажимавших на зеленую кнопку, что фискальные новеллы этого проекта закона, особенно в части администрирования, готовились председателем комитета совместно с исполняющим обязанности председателя Государственной налоговой службы Олейниковым. Это он настаивал на всех этих притеснениях, на дополнительных полномочиях, которые вы предоставили государственной налоговой службе" , – подчеркнула Южанина.

"Мы говорили, что превращаем налоговую службу в сервисную, а вы видите, что над каждым плательщиком должен стоять еще налоговик, БЭБовец с нагайкой и с дополнительными возможностями для ущемления бизнеса" , – предостерегает Нина Южанина.

"На самом деле оценку все же должны дать бизнес и люди, которые за вас голосовали. Вы не смогли разобраться в нормах этого закона, но когда вернетесь работать, к своей нормальной жизни – я желаю вам почувствовать на себе, на своей шкуре все эти нормы, за которые вы проголосовали" , – отметила Нина Южанина.

"Позор вам, "службы народа", и тем, кто подголосовал за этот закон. Вы не смогли отстоять права людей" , — резюмирует народный депутат.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5600 об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.