Следком РФ тоже взялся за Бутусова из-за стрельбы из гаубицы

Следственный комитет России поручил проверить видео, на котором украинский журналист Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы, и дать этому правовую оценку, сообщает Украинская правда.

"В средствах массовой информации были опубликованы видеозаписи, на которых украинский журналист Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы в сторону территории Донбасса. Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе"", - сказано на сайте Следкома.

Сообщается, что в связи с этим следователям поручили проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего с точки зрения российского законодательства.

Отмечается, что при наличии оснований действиям Бутусова "будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины".