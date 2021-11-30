В Киеве полиция утащила овец, предназначенных для перформанса

В Киеве 30 ноября под зданием Киевской городской государственной администрации прошла акция против старых маршруток на дорогах столицы, сообщает Деловая столица.

Для "наглядности" на мероприятие привезли овец в маршрутках.

Организаторы мероприятия — общественное движение "Український стяг". Они второй день протестуют под КГГА из-за старых маршруток на дорогах, на этот раз они решили показать, что "люди — не скот", и привезли овец в маршрутке со стогами сена.

Глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик сообщил в Facebook, что на митингующих составили протокол из-за жестокого обращения с животными. Полиция забрала овец и передала на временную передержку в Киевский зоопарк, где их осмотрят и обеспечат питанием и, при необходимости, лечением. В итоге митингующие протестовали только с сеном и листовками.

Организация UAnimals, в свою очередь, отметила, что животные — это не декор для фото, видео или акций, "и какой бы важной ни была тема митинга или акции, это не позволяет издеваться над животными".