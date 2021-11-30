Суд разрешил задержать "главу Крыма" Аксенова

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного "главы" временно оккупированного Крыма. Ему инкриминируют сепаратизм, терроризм и еще ряд уголовных статей, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Суд рассмотрел жалобу прокурора на решение Шевченковского райсуда Киева, который отказал в разрешении на задержание Аксенова для участия в заседании суда по избранию ему меры пресечения. Апелляционная инстанция отменила это решение и разрешила задержать так называемого "главу правительства" оккупированного Крыма.

Аксенов подозревается в совершении ряда преступлений:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем

террористический акт

блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия

захват государственных или общественных зданий

В июне завершилось расследование государственной измены Аксенова. До этого в феврале ему объявили новые подозрения, связанные с "национализацией" украинского имущества в Крыму.