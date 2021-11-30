Полиция заблокирует Верховную Раду, депутатам сделают коридор

Завтра, 1 декабря полиция заблокирует входы и подъезды к Верховной раде. Депутатам и журналистам правоохранители сделают коридор, чтобы они могли попасть в здание парламента, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Будут заблокированы входы, выходы, подъезды (в Раду - ред.). Я думаю, что полиция сделает коридор, как она делает во время массовых митингов, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал", - сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как отметил Арахамия, Управление государственной охраны предупредило о возможности блокировки Рады митингующими. По его словам, сейчас стоит вопрос о том, как обеспечить проход в парламент дипломатам, которые приглашены на завтрашнее заседание.

Напомним, завтра, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский обратится к нардепам с традиционным посланием. На выступление главы государства в Раде приглашены представители общественности.