Коллегия Минобразования передумала давать Киве научную степень

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки отменила свое решение о присвоении народному депутату от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илье Киве научной степени кандидата наук по государственному управлению, сообщает Деловая столица.

"Только что на заседании Аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению" , — в своем Facebook написала нардеп, глава Подкомитета по вопросам высшего образования в Верховной Раде Юлия Гришина.

Кроме того, руководитель спецсовета, научный руководитель и оппоненты " лишились права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет ".

В Минобразования заявили, что по состоянию на 23 ноября Илье Киве не было присуждено научное звание.