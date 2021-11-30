С 10 декабря запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов

В Украине с 10 декабря вступает в силу закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" и начинает действовать первый этап ограничений, сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции" , - указывается в сообщении.

Отмечается, что следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

Об вводимых в Украине изменениях рассказал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в студии телеканала "1+1".

"Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины – это в первую очередь о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду. Практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира. И мы также движемся по цивилизованному пути" , - подчеркнул Стрелец.

Как сообщалось, в июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, которым предоставила правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них.

Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначающиеся для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.