Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 декабря 2021

В среду, 1 декабря, 27-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Весы, сообщает Корреспондент.

Луна в Весах – подходящее время для отдыха после напряженной работы. Лучше не начинать чего-то нового и глобального, а быстро завершить текущие дела. Принятие важных решений желательно перенести.

Благоприятный период для новых знакомств, приема гостей, общения с партнерами.

1 декабря – будет спориться любая работа, поэтому лучше всего заняться решением давних проблем. Можно неожиданно найти выход из трудной ситуации.

Благоприятное время для путешествий, особенно связанных с водой. В этот день желательно отдать долги.

В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 декабря

Овен (21.03−19.04)

Овны будут уверены в своих силах и получат интересное деловое предложение. Также звезды обещают им шанс на повышение. Не исключено начало романтических отношений, которые могут перерасти в прочный союз.

Телец (20.04−20.05)

День принесет Тельцам душевное равновесие и приятное общение с экстравагантными людьми. Можно смело заниматься необычными делами и рискованными операциями.

Близнецы (21.05−21.06)

Звезды обещают Близнецам стабильность и уверенность − в этот день не предвидется больших проблем и неприятностей. Полезно разобраться с рутинными делами и отдохнуть.

Рак (22.06−22.07)

Раков ожидает благоприятный день. Многие представители знака проявят себя в общественной деятельности, смогут начать новые дела и получить прибыль. Расширится круг друзей.

Лев (23.07−22.08)

Львы столкнутся с проблемами, которые не под силу решить самостоятельно. В этом им помогут друзья, партнеры или покровители. Оправдать заботу и участие окружающих в судьбе знака поможет упорный труд.

Дева (23.08−22.09)

День принесет Девам позитивные перемены и окажется весьма плодотворным. Можно смело воплощать в жизнь самые амбициозные планы, например, переезжать, менять работу или начинать путешествие.

Весы (23.09−22.10)

Благодаря авторитету и популярности у Весов появятся новые планы и возможности для их реализации. Для улучшения самочувствия звезды советуют заняться спортом или танцами, а также уделить время семье.

Скорпион (23.10−21.11)

Чтобы достичь желаемой цели, Скорпионам придется шаг за шагом "отвоевывать" место под солнцем. Из-за путаницы в планах придется отстаивать свои позиции и правоту. Звезды советуют проявить последовательность и остерегаться конфликтов.

Стрелец (22.11−21.12)

Многие планы Стрельцов увенчаются успехом, а дела пойдут вверх. Не все близкое окружение знака способно мириться с чужой удачей, поэтому появится хороший шанс увидеть истинное лицо некоторых людей.

Козерог (22.12−19.01)

Звезды сулят Козерогам благоприятный день в любовных делах. Одинокие представители знака получат шанс завести роман, а те, кто имеет пару − укрепить отношения. Главное решить для себя, что это − именно "тот человек".

Водолей (20.01−18.02)

Водолеи столкнутся с преградами на пути к заветным целям, но их стремление к самостоятельности увенчается успехом. Планируя перемены в личной жизни важно позаботиться о финансовой подушке.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыб ожидает день изменений и решения сложных вопросов. Представителям знака будет трудно выбрать определенную линию поведения, поэтому действовать нужно исходя из конкретной ситуации. Звезды советуют быть бдительными и доверять интуиции.