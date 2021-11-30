ФГИ продал с аукциона Калушскую ТЭЦ

Фонд государственного имущества во вторник, 30 ноября, продал с аукциона единый имущественный комплекс государственного предприятия "Калушская теплоэлектроцентраль — новая" за 801 млн грн, сообщает Укринформ.

Данные обнародованы на ProZorro.Sale.

В аукционе приняли участие семь компаний. В итоге победителем признано ООО "Костанза" с ценой 801 млн грн при стартовой цене в 230,2 млн грн (без НДС).

Проектная электрическая мощность Калушской ТЭЦ составляет 200 МВт. Она поставляет электроэнергию на энергорынок Украины. Кроме этого, станция входит в "Янтарский энергоостров", который синхронизирован с объединенной энергосистемой Европы.

Победитель торгов получит главный корпус, бункер угля, ацетилокислородную генераторную, электросеть, железнодорожный путь и другое имущество госпредприятия.

В то же время, покупатель имущественного комплекса будет обязан, в частности: сохранить основной вид деятельности предприятия по меньшей мере в течение 5 лет, погасить долги по заработной плате и перед бюджетом, погасить просроченную кредиторскую задолженность предприятия и недопустить увольнения работников по инициативе собственника или уполномоченного им органа по меньшей мере 6 месяцев.

Издание "Косатка" писало﻿, что в мае 2019 года Кабинет Министров Украины передал Калушскую теплоэлектроцентраль из государственной в коммунальную собственность города Калуш.

25 сентября 2019 года председатель комитета по вопросам энергетики Андрей Герус сообщил о том, что Комиссия в сфере рассмотрения жалоб по государственной собственности при Министерстве юстиции отменила перерегистрацию Калушской ТЭЦ и вернула ее в государственную собственность.