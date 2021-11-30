Предприниматель Илон Маск пожаловался на проблемы с разработкой новейших ракетных двигателей Raptor. Из-за них компании SpaceX грозит банкротство, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Маска, сегодняшний кризис по производству двигателей Raptor хуже, чем ожидалось ранее.

Предприниматель отметил, что компания столкнется с банкротством в следующем году, если ей не удастся достичь скорости полета Starship хотя бы раз в две недели.

Raptor является представителем нового перспективного поколения метановых двигателей. В то же время он имеет тягу, которая в 2 раза больше чем у Merlin 1D Vacuum, который устанавливают на вторую ступень Falcon 9.