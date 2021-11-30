Meta охотится на украинских студентов: предлагает платную стажировку

В компанию Марка Цукерберга нанимают разработчиков и интернов из Украины, прибегая к помощи своих сотрудников родом из нашей страны. Интерес представляют выпускники университетов 2021-2022 гг., которых после отбора отправят в Дублин или Лондон на срок до 16 дней, сообщает UBR.

Расходы по релокации в экс-Facebook (сейчас компания называется Meta) берут на себя.

На данный момент предложение предусматривает как трудоустройство в холдинг для уже квалифицированных инженеров, так и временную стажировку для студентов.

В сообщении разработчицы Meta из Украины говорится, что релокация пройдет на высшем уровне при полной юридической, финансовой и эмоциональной поддержке соответствующего подразделения.

К тому же зарплату получать будут в том числе и интерны. Единственное условие для них – последующее возвращение как минимум на один семестр в Украину для завершения учебы в университете.

Среди вариантов трудоустройства для профи открыты предложения о работе в качестве Software Engineer и Rotational Network Engineering.

Для стажировок доступны следующие направления – Software Engineer и Production Engineer. Причем процесс подачи заявок настолько разбюрократизирован, что резюме всех заинтересованных в данной возможности сотрудница Meta Анастасия Степанова не против принимать напрямую в свой мессенджер.