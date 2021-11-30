"Киевстар" готов отказаться от технологии 3G в 2025 году

Один из крупнейших украинских мобильных операторов "Киевстар" для более эффективного управления сетью в будущем готов пожертвовать технологией 3G в перспективе 2025 года, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров во время пресс-конференции в Киеве.

"В будущем нужно будет больше внимания уделять эффективному налаживанию управления сетью и для этого, вероятно, в перспективе 2025 года придется отказаться от использования технологии 3G" , - отметил Комаров.

При этом, он подчеркнул, что в мире есть определенное разочарование технологией 5G, и надежды на интерес B2B-сектора к технологии пока не оправдываются.

"Запуск 5G будет оправдан, когда количество смартфонов с поддержкой технологии в сети достигнет 20% от общего количества девайсов, сейчас это около 1%" , - добавил Комаров.

Компания "Киевстар" 23 года работает в Украине, и признана как самый дорогой бренд, крупнейший налогоплательщик в области связи, лучший работодатель и социально-ответственная компания