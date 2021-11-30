В Запорожье из-за обвалившегося балкона погиб мужчина

В Запорожье мужчина погиб из-за балкона, который обвалился в здании на четвертом этаже, сообщает УНИАН.

Инцидент произошел на улице Александровской. Здание, где произошла трагедия, не эксплуатировалось. Балкон обвалился с четвертого этажа, когда на нем стоял 36-летний мужчина. Пострадавшего зажало обломками бетонной конструкции.

Спасатели достали мужчину из-под обломков и передали врачам. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, житель Запорожья умер в машине "скорой помощи".

На месте инцидента работали три единицы техники ГСЧС и 15 человек личного состава. Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Правоохранители проводят расследование.