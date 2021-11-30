В ОП готовят ратификацию Украиной Стамбульской конвенции

Президент Владимир Зеленский поддерживает присоединение Украины к Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульской конвенции), сообщает Деловая столица.

21 сентября 2020 года Зеленский подписал Указ "О неотложных мерах по предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав пострадавших от такого насилия", призванный обеспечить интегрированный подход к преодолению домашнего насилия. Кабинет министров в апреле текущего года утвердил План неотложных мер по предотвращению и противодействию насилию.

В настоящее время в Офисе президента завершается подготовка к представлению на рассмотрение Верховной Рады проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями".

Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к Стамбульской конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства внесет законопроект в парламент для ратификации.