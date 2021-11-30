WhatsApp и iMessage передают ФБР данные о пользователях

Федеральное бюро расследований (ФБР) США утверждает, что собирать данные из сервисов WhatsApp от Facebook и iMessage от Apple особенно легко. В частности, если у ФБР есть ордер или повестка в суд, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Судя по ранее не опубликованному документу ФБР, который есть в распоряжении издания Rolling Stones, самые популярные приложения для обмена зашифрованными сообщениями iMessage и WhatsApp также являются самыми вседозволенными.

Хотя документ ФБР не ставит под сомнение способность приложений защищать от хакеров и наемных шпионов, в нем описывается, как правоохранительные органы имеют несколько законных путей для получения конфиденциальных данных пользователей из самых популярных мессенджеров.

Документ, озаглавленный "Законный доступ" и подготовленный совместно научно-техническим отделом и отделом оперативных технологий бюро, дает представление о возможностях ФБР законно получать огромные объемы данных из самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями, многие из которых подчеркивают безопасность и шифрование своих услуг.

По мнению ФБР, WhatsApp - это кладезь частных данных пользователей. Согласно документу ФБР, WhatsApp может каждые 15 минут передавать ФБР информацию об отправителе и адресате. Речь идет о списке контактов, заблокированных пользователях, а также список контактов, которые внесли данного пользователя в контакты.

Приложение iMessage от Apple также предоставляет данные о пользователях в правоохранительные органы США. В документы отмечается, что по запросу ФБР мессенджер может передать базовые сведения о пользователе, данные за последние 25 дней о поисковых запросах, данные о том, кто искал его в приложении.

При этом ни WhatsApp, ни iMessage не передают ФБР информацию о содержании самих сообщений, которые пользователи пишут друг другу.

Издание также пишет о таких мессенджерах, как Signal и Wickr. Они предоставляют ФБР лишь базовую информацию о пользователях. А Telegram и вовсе будет делиться данными лишь в том случае, если против пользователя ведется расследование о терроризме.