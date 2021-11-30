Луценко объяснил, чего нужно бояться Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский должен бояться не возможного государственного переворота, а надвигающегося на энергетический коллапс. Об этом сказал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Украина 24.

"Господину Зеленскому нужно бояться не путча 1 декабря, не будет его. Бояться нужно 20-х чисел января. Ведь именно в эти дни, по мнению всех экспертов, которых я знаю по энергетике, может произойти энергетический коллапс. Окружение Зеленского забыло, что у нас есть зима и к ней нужно готовиться. Первый год как-то проехали, а теперь у нас самые маленькие в истории Украины запасы газа, угля, воды для гидроэлектростанций" , - говорит он.

По мнению Луценко, сокрушительный энергетический удар по Украине готовится нанести президент РФ Владимир Путин с помощью Александра Лукашенко.

"Путин понял, что мы сейчас в самой болезненной точке, когда президент непопулярен, мягко говоря, когда от него отвернулся Запад, потому что он брезгует этой ложью, которой фонтанирует ОП. В этот момент Путин готовится нанести решающий удар - энергетический. Главная проблема Зеленского и наша – Владимир Путин.

Сегодня мы держимся на электроэнергии только потому, что нам ее пока дает Лукашенко по тройному тарифу. Пока у нас тепло, потому что вместо угля мы сжигаем и так недостаточные запасы газа. Представьте себе: газ заканчивается, угля нет, Лукашенко, который есть по существу "лднр", картофельный Дуче, отключает электроэнергию - у нас начинаются веерные отключения, если зима будет мягкой, или целыми областями вырубаться (электроэнергия, -ред), если будет холодной".

Политик убежден, что в эти кризисные времена Владимиру Зеленскому следует примириться с оппозицией, чтобы справиться с кризисом.

"Газа нет, соответственно холодно в доме и людям некуда ходить на работу. А когда нет работы, что будут думать люди, что будут делать? Я не хочу Майдана именно потому, что сегодня этим может воспользоваться враг. Но и Зеленский должен думать об этом. Он должен сесть за стол с оппозицией и сказать, что мы в одной лодке.

Прокомментировал Юрий Луценко и заявление Владимира Зеленского о том, что в Украине 1 декабря должен произойти государственный переворот:

"Его (Зеленского,-ред) кормят всеми этими фейками, ерундой, легендами о страшных покушениях на него, семью. Выдумываются какие-то невероятные подпольные организации. Путч имени Васи Лаптева, господи прости. Вы представляете, как сейчас над нами смеется весь мир ?На основании пьяного базара трех отставных офицеров и одного Васи Лаптева президент Украины заявляет о госперевороте конкретно 1 декабря".