В США 15-летний подросток открыл стрельбу в школе: трое погибших

По меньшей мере три ученика погибли при стрельбе в школе в городе Оксфорд штата Мичиган в США, сообщает Лента.Ру.

"Трое погибли, шесть получили огнестрельные ранения" , — заявил представитель американских правоохранительных органов на пресс-конференции.

Как рассказал представитель полиции, злоумышленник в ходе пребывания в школе совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали. Вероятнее всего, убитые являются учениками.

По информации полиции, стрельбу открыл 15-летний подросток.