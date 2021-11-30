Кулеба ответил Лукашенко на признание Крыма и готов действовать

Украина будет действовать в случае, если Александр Лукашенко посетит оккупированный Крым, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО.

"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание" , – сказал Кулеба.

Сегодня, 30 ноября, Александр Лукашенко заявил, что Крым "де-юре"и де-факто" является частью России. Он также поделился планами посетить полуостров вместе с российским лидером Владимиром Путиным.