Монастырский обратился к участникам митингов 1 декабря

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что правоохранители сделают все возможное для недопущения провокаций на митингах в центре Киева 1 декабря, сообщает УНИАН.

"Обращаюсь к тем, кто собирается принять участие в массовых акциях 1 декабря! Прошу вас соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности" , - призвал Монастырский.