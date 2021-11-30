Монастырский обратился к участникам митингов 1 декабря
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что правоохранители сделают все возможное для недопущения провокаций на митингах в центре Киева 1 декабря, сообщает УНИАН.
"Обращаюсь к тем, кто собирается принять участие в массовых акциях 1 декабря! Прошу вас соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности", - призвал Монастырский.
"Я - участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть люди, которые прошли Майданы, а еще больше тех, кто принимал участие в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или операции Объединенных сил. Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоят на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и так же ожидают уважения к себе. Они - на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций", - заверил министр.