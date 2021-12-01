США заявили о постоянной готовности ввести санкции против РФ

Соединенные Штаты всегда готовы предпринять любые шаги в плане возможного введения санкций в отношении России в связи с ситуацией у границы с Украиной, однако сначала намерены консультироваться со своими европейскими союзниками, сообщает ТАСС.

Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.﻿ Ей был задан вопрос о том, призовет ли администрация Конгресс ввести санкции против России, если она "вторгнется в Украину".

"Я думаю, что мы сначала предпримем шаг, который будет заключаться в том, что наш госсекретарь продолжит дискуссии со своими европейскими партнерами в регионе, чтобы посмотреть, какие шаги, если потребуется, следует предпринять" , - ответила представитель Белого дома.