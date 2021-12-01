Лунный календарь на декабрь: благоприятные и неблагоприятные дни
Когда можно будет увидеть декабрьское полнолуние – смотрите информацию о том, как будет двигаться Луна в течение декабря, сообщает 24 Канал.
По лунному календарю можно определить благоприятные и неблагоприятные для дел дни.
Благоприятные дни этого месяца: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 декабря.
Неблагоприятные дни декабря: 3, 19, 29, 30 декабря.
Лунные фазы в декабре:
- Новолуние – 4 декабря в 10:42.
- Полнолуние – 19 декабря в 07:35.
- Восходящая Луна – с 5 по 18 декабря.
- Убывающая Луна– с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря.
- Лунное затмение – нет.
- Солнечное затмение – 4 декабря.