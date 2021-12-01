Лунный календарь на декабрь: благоприятные и неблагоприятные дни

Когда можно будет увидеть декабрьское полнолуние – смотрите информацию о том, как будет двигаться Луна в течение декабря, сообщает 24 Канал.

По лунному календарю можно определить благоприятные и неблагоприятные для дел дни.

Благоприятные дни этого месяца: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 декабря.

Неблагоприятные дни декабря: 3, 19, 29, 30 декабря.

Лунные фазы в декабре: