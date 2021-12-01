Лунный календарь на декабрь: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь на декабрь: благоприятные и неблагоприятные дни
Фото: Рixabay

Когда можно будет увидеть декабрьское полнолуние – смотрите информацию о том, как будет двигаться Луна в течение декабря, сообщает 24 Канал.

По лунному календарю можно определить благоприятные и неблагоприятные для дел дни.

Благоприятные дни этого месяца: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 декабря.

Неблагоприятные дни декабря: 3, 19, 29, 30 декабря.

Лунные фазы в декабре:

  • Новолуние – 4 декабря в 10:42.
  • Полнолуние – 19 декабря в 07:35.
  • Восходящая Луна – с 5 по 18 декабря.
  • Убывающая Луна– с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря.
  • Лунное затмение – нет.
  • Солнечное затмение – 4 декабря.

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