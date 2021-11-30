В Минэнерго заверили, что ситуация с углем стабилизировалась
Ситуация с запасами угля для украинских предприятий тепловой генерации стабилизировалась. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Деловая столица.
"Последние дни мы видим стабилизацию в снабжении, пошло накопление", — сказал министр.
По его словам, достаточное количество кораблей с углем законтрактовал холдинг ДТЭК, а один корабль уже разгружен для ПАО "Центрэнерго".
Галущенко отметил, что движение каждого судна сейчас постоянно отслеживается.
Чиновник также сообщил, что есть небольшой импорт угля из Польши — около 120 тыс. тонн в месяц, в ноябре поступило 45 тыс. тонн угля из Казахстана по старым контрактам.