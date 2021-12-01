1 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День особенных детей, Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день невролога, День Антарктиды, День без искусства, сообщает УНИАН.

В Украине - День работников прокуратуры, в США - День гражданского воздушного патруля, День Розы Паркс, День поедания красных яблок, День рождественских огней, День защитной упаковки, Среда "Выберите женщин", в Панаме - День учителя, в Узбекистане - День каракалпакского языка, в Казахстане - День первого президента, в Португалии - День восстановления независимости, в Чаде - День свободы и демократии, в Румынии - День национального единения, в Исландии - День самоуправления, в ЦАР - День республики, в ОАЭ - День мучеников, День поминовения, в Таиланде - День Дамронга Ратчанубаба, в Коста-Рике - День раcформирования вооружённых сил.

Памятные даты 1 декабря, годовщины и события

1 декабря 1800 года Вашингтон был наделен статусом столицы США. Территорию новой столицы назвали округом Колумбия в честь Христофора Колумба, а сам город - Вашингтоном в честь первого президента США. Разработкой плана нового города занялся военный инженер и участник войны за независимость Пьер Ланфан. Архитектура современного Вашингтона вобрала в себя все стили, направления и эпохи.

В Вашингтоне расположены резиденция президента США - Белый дом, Конгресс, Верховный Суд и другие федеральные учреждения, а также представительства крупнейших корпораций, банков, адвокатских контор, штаб-квартир разных организаций. Здесь находится Национальная академия наук, Ботанический сад, Смитсоновский институт, пять университетов, более сотни музеев.

1 декабря 1945 года была основана Международная демократическая федерация женщин. Это произошло на Международном женском конгрессе, который проходил в Париже в сложное время - сразу после окончания Второй мировой войны. Федерация поддерживает связь с ООН и участвует в ее деятельности, а также в работе ее специализированных учреждений - ЭКОСОС и ЮНЕСКО.

1 декабря 1953 года в газетных киосках Чикаго появился первый номер мужского журнала "Playboy". Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров. Его основатель Хью Хефнер сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Но за неделю разошлись три четверти тиража, а к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров. Кстати, именно Хэфнер придумал раз в месяц помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию красивой обнаженной девушки. Первый номер "Playboy" украсила фотография Мэрилин Монро из эротического календаря за 1949 год. В разное время для журнала позировали Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон и другие известные женщины. Для многих звезд шоу-бизнеса и кино "Playboy" стал стартовой площадкой. Сегодня "Playboy" - один из самых известных в мире брэндов.

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор об Антарктике, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Он вступил в силу 23 июня 1961 года после его ратификации 12 государствами - первоначальными участниками, чьи ученые проводили активные исследования на территории Антарктики. Сейчас членами Договора являются 46 стран, часть из которых - консультативные стороны.

Договором запрещено создание в районе южнее 60-й параллели южной широты военных сооружений, проведение военных маневров, испытаний любых видов оружия, ядерных взрывов, размещение и захоронение радиоактивных отходов, также запрещено в этом районе проведение любых мероприятий военного характера, что, прежде всего, направлено на создание условий для защиты уязвимой экосистемы Антарктики. Что касается живых ресурсов, то договор жестко регламентирует их промысел. Любая деятельность в Антарктике, даже туризм, а тем более судоходство, рыболовство, прокладка кабелей и трубопроводов, прежде, чем она будет разрешена, должна на международном уровне пройти процедуру предварительной оценки ее воздействия на окружающую среду Антарктики.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 декабря чтит память святых мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского. Им молятся о материальном благополучии. В народе этот день называют "Зимним указателем", ведь погода в этот день определяет погоду на всю зиму.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещается ссориться - ссоры могут затянуться на весь год. Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбными.

Приметы на 1 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

тепло - зима тоже будет теплой и мягкой, и наоборот;

сильный ветер - зимой будет много метелей и вьюг;

погода быстро меняется - зима будет переменчивой;

какая погода утром, днем и вечером, такой она будет, соответственно, в декабре, январе и феврале.

Именины 1 декабря

Именины у Платона, Романа и Николая.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева