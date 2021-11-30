НАТО будет наращивать военное присутствие в Черном море

Регион Черного моря имеет для НАТО большое стратегическое значение, поэтому исходя из агрессивного поведения и риторики России в этом регионе, Североатлантический Альянс имеет все основания сохранять бдительность и наращивать собственное военное присутствие, сообщает Укринформ.

Об этом сегодня в Риге во время пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел Альянса заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО увеличило свое военное присутствие в регионе Черного моря на суше, в море и в воздухе. Мы сделали это как часть значительного усиления нашего Альянса, которое происходило с 2014 года, и мы продолжаем оценивать и анализировать мероприятия в рамках дальнейшего уточнения наших позиций в этом регионе, который имеет большое стратегическое значение для НАТО» , - подчеркнул Столтенберг.

Он заметил, что такое стратегическое значение Черного моря для НАТО очевидно, поскольку три страны НАТО (Болгария, Румыния и Турция – ред.), а также два близких партнера НАТО – Украина и Грузия – являются прибрежными черноморскими странами.

«Именно в этом регионе мы видим необычную концентрацию российских сил. Мы видим, что Россия ответственна за подрывные действия, она продолжает агрессивные действия, включая кибернетические и гибридные акты агрессии против Украины. Россия поддерживает агрессивную риторику против этого суверенного и независимого государства, которое является близким партнером НАТО. Поэтому все это является поводом для Альянса сохранять бдительность, присутствовать (в регионе), быть активным и анализировать, какие еще действия являются необходимыми» , - заметил Столтенберг.

Он напомнил, что уже завтра проведет встречу с министрами иностранных дел Украины и Грузии, и это также будет знаком солидарности союзников по Альянсу с двумя близкими партнерами в этом регионе Черного моря.