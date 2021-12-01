В ОП прокомментировали отказ КСУ принять присягу двух судей

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский "расстроен" отказом Конституционного Суда принять присягу двух судей КС по президентской квоте, сообщает УНИАН.

"Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени с надеждой на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ" , - отметил Никифоров на странице в Facebook.

По его словам, президент надеется, что в Верховном Суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития страны.