ВСУ в следующем году примут участие в 26 многонациональных учениях

В 2022 году подразделения Вооруженных сил Украины примут участие в 26 многонациональных учениях - как на территории Украины, так и за ее пределами, сообщает Укринформ.

«В 2022 году у нас запланировано проведение 10 многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21,5 тысячи военнослужащих Украины и около 11 тысяч иностранных участников учений» , - заместитель министра обороны Анна Маляр в Фейсбуке.

Кроме того, подразделения ВСУ примут участие в 16 многонациональных учениях за пределами Украины, добавила она. По словам замминистра, благодаря участию в таких учениях достигается взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО, отрабатываются современные подходы к применению войск.

Также, подчеркнула она, происходит слаживание подразделений, отработка приобретенных знаний, новых навыков и обмен опытом.

«В конце концов это мощная демонстрация солидарности и готовности к совместным действиям и повышение оборонных способностей» , - подчеркнула Маляр.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году, планируется осуществить в рамках ассигнований, предусмотренных Министерству обороны Украины на 2022 год, подытожила она.