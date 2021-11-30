Антивакцинатора Стахива отправили на психиатрическую экспертизу

Галицкий районный суд Львова 30 ноября принял решение о проведении судебно-психиатрической экспертизы одному из лидеров антивакцинаторов, 36-летнему Остапу Стахиву, сообщает Радио Свобода.

В течение 30 дней подозреваемый будет находиться в обследовании в специализированной больнице во Львове.

Остапа Стахива подозревают в действиях, «направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Статья 109 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы до 10 лет.

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