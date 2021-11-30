Блинкен прокомментировал информацию о подготовке госпереворота в Украине

Усилия по дестабилизации ситуации внутри страны являются частью тактики России, и США серьезно анализируют ситуацию после заявлений Украины о подготовке переворота. Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе общения со СМИ вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает Голос Америки.

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"Мы видели методичку (Russians' playbook – прим.) много раз. И часть этой методички это попытаться искусственно создать так называемую провокацию как оправдание для чего-то, что Россия все время планировала сделать" , - отметил Блинкен.

При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что сможет высказаться подробнее после консультаций с союзниками по НАТО по Украине и другим вопросам.

Блинкен также отметил, что в ходе встречи министров НАТО в Риге будет обсуждаться вопрос о возможных дополнительных мерах по усилению обороны Альянса в контексте беспокойства, вызванного действиями России вдоль границ Украины.

В то же время министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что обсудил с Блинкеном текущую ситуацию в Украине и вокруг Украины. По его словам стороны пришли к консенсусу, что накопление военных сил Россией и движение военных сил вызывают большую обеспокоенность.