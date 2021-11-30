В Германии ужесточают ограничения для невакцинированных

Центральное правительство – то, которое уходит в отставку, и будущее, – а также премьеры федеральных земель согласились во вторник с необходимостью ужесточения ограничений контактов с целью прервать четвертую волну пандемии коронавируса, сообщает Укринформ.

В частности, как заявил представитель федерального правительства, достигнута договоренность сделать до Рождества до 30 миллионов прививок первой и второй дозой.

Также предлагается введение широких ограничений на контакты, особенно для тех, кто не был вакцинирован, как в сфере личного общения, так и возможности посещать массовые мероприятия и магазины розничной торговли (еще раньше для невакцинированных закрылись парикмахерские, салоны по уходу за телом и фитнес-клубы).

Было решено «подготовить своевременное решение относительно общих требований к вакцинации». Как стало известно, будущий канцлер, а ныне вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц настаивает на введении с февраля 2022 года обязательной вакцинации для всех.

Детали предложений должны быть проработаны до четверга.

В разных федеральных землях также будут введены «старые» правила относительно ограничения контактов двумя домохозяйствами, но только для невакцинированных. Игры Бундеслиги в большинстве своем будут проводиться без зрителей. Федеральные земли также могут принять свои ограничения в соответствии с ситуацией на местах.