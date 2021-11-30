ЦИК прекратила пять инициатив по всеукраинским референдумам

Центральная избирательная комиссия прекратила пять инициатив о проведении всеукраинских референдумов, сообщает Корреспондент.

В ЦИК﻿ было зарегистрировано 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые планировали организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?

Поддерживаете ли Вы приватизацию путем продажи объектов крупной приватизации в Украине?

Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов?

Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?

Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?

Указывается, что на сбор подписей по законодательству отведено 90 дней со дня регистрации инициативы. В определенный срок соответствующие документы в ЦИК не поступили.

Центральная избирательная комиссия приняла к сведению, что подписные листы в поддержку инициатив проведения всеукраинского референдума по народной инициативе по указанным вопросам в ЦИК не переданы и прекратила такие инициативы.