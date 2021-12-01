Польша ввела запрет на посещение границы с Беларусью

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещения границы с Беларусью до 1 марта 2022 года. Отмечается, что запрещается пребывание в 183 населенных пунктах, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорится на сайте собрания законов Польши. На приграничной территории разрешается находиться только местным жителям и обладателям специальных разрешений. Раньше на этих землях действовало чрезвычайное положение.

Запрет будет действовать с 1 декабря этого года до 1 марта 2022 года.