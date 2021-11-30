В НАТО заявили о единстве в противодействии агрессии РФ против Украины

Министры иностранных дел НАТО обсудили текущее российское военное наращивание вокруг границ Украины и на временно оккупированных территориях. Они были едины в том, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь для РФ высокую цену, серьезные политические и экономические последствия.﻿, сообщает Укринформ.

Об этом сегодня в Риге во время пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Ситуация в Украине и вокруг нее быстро меняется и является непредсказуемой. Нет уверенности относительно намерений России, мы видим значительную и необычную концентрацию войск, которая является неоправданной и не имеющей объяснения, а также риторику ненависти и дезинформацию. Министры обсудили эту ситуацию. Мы едины в намерении сдержать Россию от каких-либо дальнейших агрессивных действий. Мы призываем Россию быть прозрачной, провести деэскалацию и снизить напряжение. Любая дальнейшая российская агрессия в будущем против Украины будет иметь большую цену и серьезные политические и экономические последствия для России» , - подчеркнул руководитель Альянса.

При этом он заметил, что союзники по НАТО учитывают тот факт, что Россия до этого момента уже использовала военную силу против Украины и других соседей.

«Министры были очень четкими: не должно быть никакого недоразумения или просчетов относительно решительности НАТО. Мы едины и стоим вместе для обороны и защиты всех союзников. Мы будем продолжать активно оценивать ситуацию, чтобы обеспечить наличие всех необходимых планов для действия» , - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что союзники по НАТО продолжают предоставлять политическую и практическую поддержку Украине, которая является серьёзным партнером, и приветствовал взвешенный ответ Украины на продолжающиеся провокации со стороны России. Завтра министры иностранных дел НАТО встретятся с руководителями внешнеполитических ведомств Украины и Грузии, чтобы обсудить развитие этой ситуации.