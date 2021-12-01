В Израиле заявили об эффективности имеющихся вакцин от "Омикрона"

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц заявил, что полный курс вакцинации и бустерная доза защищают от нового варианта коронавируса, сообщает Укринформ.

«В ближайшие дни мы получим более точную информацию об эффективности вакцин от «Омикрона», н ﻿ о уже есть пространство для оптимизма, и есть первые сигналы о том, что вакцинированные, сделавшие прививку недавно или получившие бустерную дозу, будут защищены также и от этого штамма» , - заявил Горовиц, пишут израильские СМИ.

Также он добавил, что каждый, кто заразится новым вариантом коронавируса, не будучи вакцинированным, подвергает себя ненужному риску.

СМИ отмечает, что вечером во вторник израильский "12 канал" обнародовал исследование, согласно которому вакцина Pfizer лишь несколько менее эффективна против "Омикрона", чем против "Дельты": 90% против 95%. В обоих случаях вакцина с вероятностью 93% защищает от тяжелого течения болезни.

Министерство здравоохранения Израиля пока не подтвердило результаты этого исследования, однако, ожидается, что официальные результаты исследований будут обнародованы в ближайшее время. В Израиле исследуют 11 человек, которые, вероятно, заразились новым вариантом вируса, а также еще более 40, с которыми они контактировали. Сейчас в стране только 4 официально подтвержденных случая заражения «Омикроном».