США провели переговоры с Талибаном

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что межведомственная делегация США провела в Катаре переговоры с талибами, сообщает Лента.Ру.

В пресс-релизе Госдепа говорится, что специальный представитель по Афганистану Томас Уэст 29-30 ноября возглавил межведомственную делегацию высокого уровня.

"На переговорах по вопросам, представляющим национальный интерес, с высокопоставленными представителями "Талибана" и технократическими профессионалами в Дохе, Катаре" , — заявили в ведомстве.

В ходе переговоров талибы пообещали США не допускать использования Афганистана силами, которые угрожают другим странам. Американская сторона выразила обеспокоенность сохраняющимся присутствием в Афганистане международных террористических группировок.

Кроме того, американская делегация пообещала продолжать поддерживать усилия ООН и других гуманитарных структур, которые направлены на расширенное удовлетворение жизненно важных потребностей предстоящей зимой. Несмотря на санкции против талибов, США намерены продолжать оказывать гуманитарную помощь афганцам, добавил Прайс.

29 ноября сообщалось, что представитель Европейского союза провели в столице Катара Дохе двухдневный диалог с боевиками движения «Талибан». В Европейской внешнеполитической службе уточнили, что переговоры не означают признания со стороны ЕС временного правительства Афганистана, но являются частью оперативного взаимодействия в интересах ЕС и афганского народа.