Штамм "Омикрон" добрался до Бразилии

Глава регионального управления здравоохранения Жан Горинштайн заявил, что специалисты подтвердили два случая заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса в Бразилии. С понедельника власть приостановила доступ в страну путешественникам, которые побывали в государствах юга Африки, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По данным Горинштайна, зараженные ранее не прививались от коронавирусной инфекции ни в Бразилии, ни за рубежом, передает CNN Brazil.

"Теперь это уже не предварительные данные. Технические характеристики проведенного исследования - исследования вируса по генотипу - были весьма точны. Результаты клиники "Альберт Эйнштейн" были отправлены в институт Адольфу Лутца, который подтвердил, что речь идет об образцах, сопоставимых с "Омикроном", вариантом, выявленным в ноябре в ЮАР" , - заявил он.

Ранее во вторник бразильское Национальное агентство по санитарному надзору сообщило о двух предварительно подтвержденных случаях заражения в стране "Омикрон"-штаммом коронавируса.

Речь идет о супружеской паре, которая направлялась в ЮАР. Мужчина прибыл оттуда 23 ноября с отрицательным тестом на COVID-19, однако перед обратным вылетом из Бразилии он с супругой 25 ноября сдал необходимые для этого анализы, и уже результаты этих тестов оказались положительными. Таким образом, подчеркивают санитарные власти, носитель "Омикрон"-штамма прибыл в страну раньше, чем об обнаружении инфекции сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Заражение штаммом "Омикрон" было подтверждено в частной клинике в Сан-Паулу, которая уведомила об этом Anvisa 30 ноября.