В Беларуси арестовали фрилансера Радио Свобода

Суд в Минске арестовал на 10 суток фрилансера белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика, сообщает Радио Свобода.

Его обвинили в «мелком хулиганстве». Подробности дела не сообщают. По данным белорусской службы Радио Свобода, решение суд принял еще 26 ноября, родственникам о нем сообщили позже.

Андрея Кузнечика задержали 25 ноября во время велосипедной прогулки. Силовики провели у него дома обыск, забрали всю технику и телефон, мобильный телефон и женский планшет, а также деньги.

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