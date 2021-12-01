Twitter будет удалять фото людей, опубликованные без их согласия

Twitter начнет удалять фотографии или видео людей, которые были опубликованы без их согласия. Для этого потребуется, чтобы человек уведомил о нарушении, сообщает Обозреватель.

Об обновлениях говорится в блоге социальной сети. В то же время нововведение будет распространяться не на всех. Уточняется, что удалять не будут фото или видео, а также твиты, которые касаются общественных деятелей.

То же касается и случаев, если сообщение опубликовано в общественных интересах. Исключением в отношении публичных личностей будут случаи, если публикация личных изображений будет осуществляться для запугивания или преследования.