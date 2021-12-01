Украинский спутник Сич успешно прошел испытания

В Днепре в КБ Южное спутник Сич-2-30 успешно прошел испытания и в ближайшее время будет отправлен на космодром на мысе Канаверал в США, сообщает Корреспондент.

"Украинский спутник Сич-2-30, изготовленный в КБ Южное в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США)" , - заявил﻿ глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Сообщается, что отправка из Днепра в США состоится в ближайшие дни. В США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем. Запуск спутника намечен на 10 января 2022 года.