Шмыгаль надеется на усиление кооперации стран Ассоциированного трио с ЕС

Усиление кооперации стран Ассоциированного трио с Европейским Союзом должно быть отражено в декларации саммита Восточного партнерства, сообщает Укринформ.

На этом акцентировал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном с главами правительств Грузии Ираклием Гарибашвили и Молдовы Наталией Гаврилицей брифинге в Брюсселе.

"В рамках подготовки шестого саммита Восточного партнерства мы сделали несколько иных шагов для наполнения этого формата конкретным содержанием" , - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что Трио имеет целью усилить кооперацию с Евросоюзом в сферах зеленой и цифровой трансформации, совместимости, энергетической безопасности, в судебной сфере, внутренних делах, сфере стратегических коммуникаций и здравоохранения.

Глава правительства подчеркнул, что это должно быть отражено в совместной декларации по итогам саммита Восточного партнерства. Шмыгаль также сообщил, что Украина, Молдова и Грузия заинтересованы в переговорах с ЕС по либерализации перевозок со странами-членами ЕС.

“Страны Ассоциированного трио стремятся к имплементации приоритетов Стратегии разумной мобильности ЕС и кооперации с ЕС по имплементации дальнейшей новой стратегии совместимости “Глобальные ворота” (Global Gateway). В сотрудничестве с ЕС мы планируем приближаться к зеленой трансформации транспорта в рамках стратегии Зеленого соглашения” , - констатировал правительственный чиновник.

По его словам, для достижения этих целей предполагается переориентация транспорта на скоростную железную дорогу, многомодальные перевозки, диджилизацию, переход грузовых перевозок с дорожных на железнодорожные и водным транспортом.

Кроме того, обсуждалась таможенная кооперация с ЕС. Три страны стремятся сотрудничать по дальнейшей имплементации таможенного кода и альтернативным правилам, отметил Премьер. Шмыгаль также обратил внимание на объединение стран Трио для привлечения к ряду вопросов, касающихся усиления энергетической безопасности в Европе.