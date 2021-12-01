Погранслужба Польши назвала число мигрантов, готовых пересечь границу

На территории Беларуси находятся около 10 тыс. иностранцев, стремящихся пересечь границу и попасть в Польшу, сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашим данным, в Беларуси около 10 тысяч иностранцев, планирующих нелегально пересечь границу , - заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

На вопрос о лагерях мигрантов у границы с Польшей спикер ответил:

"Мы не наблюдаем никаких лагерей на границе с Польшей. Сейчас в окрестностях Кузницы тихо, попыток силового пересечения границы нет. Насколько нам известно, иностранцев собирали в этом логистическом центре, который находится недалеко от пограничного перехода "Брузги". Мы не наблюдаем лагерей у границы. Люди там сейчас не лагерят, а грузовиками их везут белорусской стороной. Возможно, из этого центра, возможно, из других мест, где они собираются. Поэтому они там не лагерят".

С учетом того, что с белорусской стороны накопилось много грузовиков, нуждающихся в пересечении границы, она сказала, что в правилах растаможки ничего не изменилось, но скопление произошло из-за закрытия переезда в "Кузнице".