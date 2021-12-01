Кулеба озвучил ключевые потребности Украины в оборонке

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина имеет полное право на получение военных технологий и оружия и назвал ключевые текущие потребности Украины в оборонной сфере – системы противоракетной и противовоздушной защиты. Об этом он рассказал журналистам в Риге, где идет встреча глав МИД стран НАТО, сообщает Укринформ.

«О потребностях в оборонной сфере, в первую очередь, речь идет о конкретных вещах, которые укрепляют наши вооруженные силы - начиная от оборудования, военной техники. Потому что армия – это не только «танки-самолеты-пушки». Есть и другие важные вещи: парамедицина (неотложная медпомощь – ред.), системы связи. Наши ключевые потребности сейчас – системы противоракетной и противовоздушной защиты», - сказал Кулеба.

При этом он особо отметил, что Украина не находится ни под какими санкциями или эмбарго по поставкам оружия.