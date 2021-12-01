Маск презентовал "киберсвисток" от Tesla

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск представил новый товар от своей компании Tesla. Это «кибресвисток». Об этом изобретатель рассказал в Twitter, сообщает Лента.Ру.

"Посвисти на "Тесле". Не покупайте тряпочку для протирки Apple, купите лучше наш свисток" , — предложил покупателям Маск.

Новый товар выполнен в виде концепта автомобиля Cybertruck. Он сделан из нержавещей полированной стали и считается «премиальной коллекционной вещью». Стоимость «киберсвистка» составляет 50 долларов.