Жителя Одессы поймали на сбыте персональных данных иностранцев

В Одессе разоблачен местный житель на продаже персональных данных 42 млн иностранцев, сообщает УНИАН.

По данным Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, 32-летний одессит в мессенджере сбывал базы данных с персональными сведениями иностранных граждан. Базы содержали фамилии, имена и отчества, номера телефонов и социального страхования, паспортные и банковские данные. Кроме этого, фигурант сбывал базы с авторизационными данными к аккаунтам различных почтовых сервисов.

Одна такая база содержала от 100 до 1 тыс. записей по персональным данным иностранцев. В зависимости от объема базы стоила она до 1 тыс. долл. Оплату подозреваемый получал на электронные кошельки.

Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-накопители и карты памяти. В ходе предварительного осмотра изъятой техники киберполицейские обнаружили базы данных, которые насчитывали информацию относительно 42 млн иностранцев.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины.