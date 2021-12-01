Глава МИД Британии проехалась на танке в Эстонии и обратилась к РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Эстонию на встречу глав МИД стран-членов НАТО предостерегла Россию от «стратегической ошибки» — возможного военного вторжения в Украину, сообщает Новое время.

Пресс-служба МИД Великобритании уточняет, что Трасс накануне встречи глав МИД стран-членов Альянса посетила британский контингент, который в количестве 800 солдат дислоцируется в Эстонии в рамках усиленного передового присутствия НАТО в Польше и странах Балтии. Трасс среди прочего проехалась на танке.

«Мы хотим мира, в котором свобода и демократия не просто выживают, а процветают. С этой целью мы вместе с другими демократическими странами выступим против злонамеренной деятельности России. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, чтобы обеспечить их безопасность и повысить их экономическую устойчивость. Мы уже видели этот сценарий Кремля и раньше, когда Россия ложно утверждала, что ее незаконная аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО» , — заявила она.

Глава МИД Великобритании подчеркнула, что «любые действия России по подрыву свободы и демократии, которыми пользуются наши партнеры, были бы стратегической ошибкой».