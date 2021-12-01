Словения окончательно отказалась от вакцины Johnson&Johnson

Министр здравоохранения Словении Янез Поклукара сообщил о решении окончательно отказаться от использования вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson после смерти 20-летней девушки, сообщает Новое время.

Согласно информации The Guardian, правительство приняло решение после того, как эксперты подтвердили, что девушка умерла от кровоизлияния в мозг и образования тромбов, что стало побочным эффектом вакцинации.

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре 2021 года. Тогда был объявлен временный запрет, который теперь будет постоянным.

Власти Словении отметили, что на 16 миллионов прививок вакциной, которые сделали в Евросоюзе, было зафиксировано шесть смертей.