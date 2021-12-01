Курс валют НБУ на 1 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 30 ноября, достиг уровня 27.21 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 30.92 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 2 коп до 3.66 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.31 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 30 коп до 29.66 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 11 коп до 6.64 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.214200
|EUR
|Евро
|30.922100
|RUB
|Рубль
|0.365910
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.310500
|CHF
|Швейцарский франк
|29.659600
|PLN
|Польский злотый
|6.636300