Курс валют НБУ на 1 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 30 ноября, достиг уровня 27.21 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 30.92 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 2 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.31 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 30 коп до 29.66 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 11 коп до 6.64 за 1 польский злотый.