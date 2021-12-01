Курс валют НБУ на 1 декабря

Курс валют НБУ на 1 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 30 ноября, достиг уровня 27.21 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 30.92 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 2 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.31 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 30 коп до 29.66 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 11 коп до 6.64 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.214200 +0.04
EUR Евро 30.922100 +0.274
RUB Рубль 0.365910 +0.002
GBP Фунт стерлингов 36.310500 +0.096
CHF Швейцарский франк 29.659600 +0.297
PLN Польский злотый 6.636300 +0.107

Новости

analytics